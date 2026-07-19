هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...

أفادت معلومات للـLBCI، بأن النقاش بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو تمحور حول كيفية العمل على بسط سلطة الدولة وإعادة إحياء دور لبنان على المستويات الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية وإعادة الإعمار.

ولفتت المعلومات الى انه تم التطرق إلى دعم الجيش اللبناني وجميع المؤسسات اللبنانية.

كما بحث اللقاء أيضًا في إمكانية الاستثمار الأميركي في القطاعات اللبنانية، ولا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات والنقل، وغيرها من المجالات.

وتم الاتفاق بحسب المعلومات، على بعض الخطوات التي قد يُعلن عنها، مع إمكان تنظيم مؤتمرات لبنانية-أميركية مشتركة للاستثمار في هذه القطاعات.