جابر استقبل أرنو وسفيري فرنسا والكويت وترأس اجتماعا بحث في الملفات المالية والإدارية للبلديات

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة، كلا من سفير دولة الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة جان أرنو، والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.



وخلال استقباله السفير الكويتي محمد سلطان الشرجي، جرى عرض للعلاقات اللبنانية – الكويتية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية.



كما التقى جابر المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث تناول البحث مجالات التعاون القائم بين وزارة المالية ووكالات الأمم المتحدة، وبرامج الدعم التقني والمؤسسي الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات وتطوير الإدارة المالية العامة.



واختتم جابر لقاءاته باستقبال السفير الفرنسي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، حيث شكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان، مثمنا "الدور الذي اضطلعت به فرنسا في دعم لبنان على مختلف المستويات"، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.



اجتماع



كذلك ترأس جابر اجتماعا خصص لموضوع البلديات شاركت فيه عن وزارة الداخلية والبلديات المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو الحسن، وعن وزارة المالية مدير المالية العام جورج المعرواي ومديرة الخزينة رنا كرم، وتم البحث في عدد من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلديات واتحادات البلديات، وآليات متابعتها والتنسيق بشأنها بين الوزارتين، بما يضمن حسن سير العمل وتلبية متطلبات وتحديات الدور الذي تقوم به البلديات في الظرف الراهن.

