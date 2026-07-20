رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للبحث في مسألة معالجة النفايات في بيروت حاصباني: وضعت كل الأفكار على الطاولة لدراستها بصورة شاملة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للبحث في مسألة معالجة النفايات في بيروت، شارك فيه وزيرا الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والبيئة الدكتورة تمارا الزين، والنواب: إبراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، عماد الحوت، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، وضاح الصادق، أمين شري، غسان حاصباني، جهاد بقرادوني، هاكوب تريزيان، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، نقولا صحناوي، وسينتيا زرازير، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مسؤول الملف لدى المحافظة زكي ذبيان، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله.



بعد اللقاء، قال حاصباني: "خلال الاجتماع، تم طرح موضوع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. كما قدم مجلس الإنماء والإعمار تصورا حول ما يقوم به حاليا والتحديات التي تواجه هذا الملف. وعرض النواب هواجسهم وهواجس مناطق بيروت وحاجتها إلى حلول سريعة، وطرحت خيارات عدة لإخضاعها لدراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار كل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفضي إلى حل دائم، إلى جانب معالجة التحديات الحالية".



وأشار إلى أن "هذا الموضوع يشكل إشكالية منذ نحو عشر سنوات، ولا يمكن أن يستمر الواقع الحالي على ما هو عليه"، وقال: "لذلك، عُقد هذا الاجتماع برئاسة الرئيس سلام لجمع مختلف الأفكار والتوصل إلى حلول نهائية. لقد طرحت أفكار عدة وحلول للدراسة والبحث، من بينها كيفية الفرز والتسبيغ والمعالجة قبل مرحلة الطمر، وآليات الحد من الطمر. كما طرحت فكرة دراسة إمكان ترحيل النفايات إلى دول يمكن الاستفادة منها في إنتاج الوقود. ووضعت كل الأفكار، القديمة منها والجديدة، على الطاولة لدراستها بصورة شاملة ومتكاملة".