مخزومي: جددت التزام "مؤسسة مخزومي" تقديم أنابيب الفيبرغلاس للمصبات البحرية

كتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة "أكس": "اجتمعنا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور الوزراء والجهات المعنية ونواب بيروت، لمتابعة ملف النفايات والخدمات في العاصمة. أكدنا أن أزمة بيروت أصبحت مسؤولية الدولة اللبنانية، وطالبنا بقرارات تنفيذية عاجلة وجدول زمني واضح لمعالجتها. كما جددت التزام مؤسسة مخزومي تقديم أنابيب الفيبرغلاس للمصبات البحرية، بما يساهم في تنظيف شاطئ بيروت والحد من التلوث. وعدنا أهل بيروت بالمتابعة حتى تحقيق نتائج ملموسة، وسنبقى على هذا الوعد".