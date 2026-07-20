معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه

غادر الفنان فضل شاكر لبنان متوجّهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر بحقه.



وبحسب معلومات للـLBCI، غادر شاكر باستخدام جواز سفر لبناني صدر اليوم، على أن يتلقى العلاج الطبي في قطر، حيث ستتكفل الدولة القطرية بتأمين مختلف الترتيبات اللوجستية، بما فيها الإقامة والاستشفاء.



وأشارت المعلومات إلى أن فضل شاكر سيعود إلى لبنان كلما دُعي إلى المثول أمام المحكمة أو لحضور جلساته القضائية.