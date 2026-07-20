قائد الجيش استقبل حبشي والملحق العسكري النمساوي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، النائب أنطوان حبشي، وجرى عرض التطورات الراهنة.



وثمّن النائب حبشي تضحيات المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لدورها الوطني في حماية استقرار لبنان.



كما استقبل الملحق العسكري النمساوي العقيد Armin Lehner في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه العقيد Thomas Kobosil.