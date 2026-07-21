وزارة الأشغال تتابع تداعيات حادث وطى الجوز واجتماع الخميس لعرض الدراسات الفنية المتوافرة وإنجاز المعالجة المطلوبة

تتابع وزارة الأشغال العامة والنقل، بتوجيهات من الوزير فايز رسامني، تداعيات الحادث المأسوي الذي وقع على طريق كسروان الرئيسي عند مفرق وطى الجوز، وأسفر عن سقوط ضحايا، متقدمةً بأحرّ التعازي إلى عائلاتهم.وبحسب بيان للوزارة، فقد أجرى رسامني اتصالات مباشرة فور وقوع الحادث، وأوفد المدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف إلى الموقع، حيث قام بالكشف الميداني برفقة رئيسي بلديتي فيطرون رامي رزق ووطى الجوز جورج صفير واتحاد بلديات كسروان، للوقوف على واقع الطريق وتقييم المخاطر والإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة.كما تقرر عقد اجتماع في وزارة الأشغال يوم الخميس المقبل، في حضور المديرية العامة للطرق والمباني ورئيسي بلديتي فيطرون ووطى الجوز واتحاد بلديات كسروان، لعرض الخرائط والدراسات الفنية المتوافرة، وتحديد الخيار الهندسي الأنسب لمعالجة هذه النقطة بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.وأكدت وزارة الأشغال أنها تتابع هذا الملف بأولوية قصوى، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية، وستباشر الإجراءات اللازمة وفق الأصول الفنية والإدارية، انطلاقاً من نتائج الكشف الميداني والدراسات التقنية، بما يضمن التوصل إلى حل مستدام يعزز سلامة مستخدمي الطريق.وجددت الوزارة تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدةً أن حماية أرواح المواطنين تبقى في صدارة أولوياتها، وأنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف حتى إنجاز المعالجة المطلوبة.