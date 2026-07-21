بعد إقرار قانون حماية المستهلك... بشارة الأسمر يشكر النائب فريد البستاني

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر كل من ساهم في إقرار قانون حماية المستهلك المعدل وخصّ بالشكر رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني على دوره المحوري في إنتاج هذا القانون وعلى مواكبته الدائمة التي أدت الى إقرار هذا القانون المعدل الذي ركز على المبادىء الأساسية والالتزامات التي يجب أن تلقى على عاتق المزودين والمحترفين، بحيث أكد ضمان سلامة السلع والخدمات والشفافية وحق المعرفة (خصائص السلع والخدمات وتكافؤ الفرص وحظر الشروط التعسفية التي تمنح المزود افضليات غير مبررة على حساب المستهلك).



وخلص الأسمر الى أن القانون المعدل يؤكد الحقوق الأساسية للمستهلك ويرسي رقابة وعقوبات وآليات فض نزاعات مما يعطي المواطن في حال التطبيق السليم للقانون حقوقاً أساسية وضمانات لم تكن موجودة سابقاً.