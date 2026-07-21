افرام: أطالب بحلول جذرية لمفرق وطى الجوز بعد الحوادث الأليمة وأثمّن تحرك وزير الأشغال

كتب النائب نعمة افرام على "اكس":" ببالغ الأسى، أتابع قضيّة الحوادث الأليمة على طريق مفرق وطى الجوز، وأتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلات الضحايا. أثمّن الاستجابة السريعة لوزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، من خلال المتابعة الميدانيّة الفوريّة واتّخاذ الخطوات اللّازمة لوضع الحلول الهندسيّة، وأؤكّد ضرورة الإسراع في تنفيذها، بما يضمن معالجة جذريّة لهذه النقطة الخطرة".