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عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه

تقارير نشرة الاخبار
2026-07-21 | 07:02
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عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه
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عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه

اعتبر حزب الله، وبلسان النائب حسن عز الدين، أن السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه، بحيث أنه عندما بادرت وقبلت بالتنازل عن الجنوب وأرضه، وأغرت العدو بالبقاء، فهي قدمت هذه الهزيمة مجاناً قبل أن تبدأ المفاوضات.
 
 
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