اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا: لتعبئة نموذج السفارة اللبنانية في باريس

دعت "اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا" في بيان، "جميع الطلاب والطالبات اللبنانيين المسجلين أو الذين يعتزمون التسجيل في الجامعات الرسمية الفرنسية للعام الجامعي 2026-2027 إلى الإسراع في تعبئة النموذج الإلكتروني الذي أطلقته السفارة اللبنانية في فرنسا، والمتعلق بحصر الطلاب المستفيدين من قرار إعفائهم من رسوم التسجيل الجامعي".



وأكدت "اللجنة" "أن هذه الخطوة تكتسب أهمية بالغة، لأنها تساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للسلطات اللبنانية والفرنسية، بما يساعد على استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار الإعفاء الذي أعلنه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون دعماً للطلاب اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان".



ورحبت "اللجنة" بالمبادرة التي قامت بها السفارة اللبنانية في باريس، معتبرةً أنها "تشكل خطوة عملية وأساسية في متابعة هذا الملف". ودعت جميع الطلاب إلى "التجاوب السريع مع هذا الإجراء وعدم التأخر في إرسال المعلومات المطلوبة، لأن دقة البيانات واكتمالها تسهم في تسريع إنجاز الملف أمام الجهات الفرنسية المختصة".



وناشدت "اللجنة" جميع الطلاب اللبنانيين، وكذلك أهاليهم، تعميم هذا النداء على أوسع نطاق بين الطلاب في مختلف الجامعات والمعاهد الفرنسية، لضمان عدم إغفال أي طالب قد يكون مشمولاً بقرار الإعفاء.



يمكن تعبئة النموذج عبر الرابط التالي:



https://chat.whatsapp.com/EsemjNFaz0lDuDupR3X3rL?s=sh&p=i&ilr=0&amv=1



وأكدت "اللجنة"، أنها "ستواصل متابعة هذا الملف مع السفارة اللبنانية في باريس والسلطات اللبنانية والفرنسية، إلى حين استكمال تنفيذ قرار الإعفاء بصورة كاملة، بما يضمن استفادة جميع الطلاب اللبنانيين المستحقين منه قبل انطلاق العام الجامعي".





