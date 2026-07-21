وصول بطريرك الكنيسة الكلدانية إلى بيروت للمشاركة في احتفال تطويب البطريرك الحويّك

وصل إلى بيروت، بعد ظهر اليوم بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، مار بولس الثالث نونا، ‎في زيارة بروتوكولية تستمر حتى يوم الأحد، سيشارك خلالها في احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك.



وفي مؤتمر صحفي عقده عقب وصوله، أثنى البطريرك بولس الثالث نونا على الدور التاريخي الذي لعبه المسيحيون في المنطقة، لاسيما مسيحيي لبنان الذين يمثلون "الظهر القوي" للمسيحيين المشرقيين.