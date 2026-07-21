الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية
أخبار لبنان
2026-07-21 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية
تؤكد قيادة الجيش أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية.
وتوضح القيادة أنّ القوات الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.
على الجيش الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضًا عن القيام بالاعتداءات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوحدات
العسكرية
نفّذت
انتشارها
الغربية
التالي
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:16
الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية
أمن وقضاء
08:16
الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية
0
آخر الأخبار
05:35
الجيش اللبناني يواصل تفجير الأجسام المشبوهة داخل زوطر الغربية بعد إعادة انتشاره في البلدة
آخر الأخبار
05:35
الجيش اللبناني يواصل تفجير الأجسام المشبوهة داخل زوطر الغربية بعد إعادة انتشاره في البلدة
0
خبر عاجل
08:05
معلومات للـLBCI: خلال انتشار الجيش في زوطر الغربية حصل اطلاق نار بالقرب منه من جهة زوطر الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي لكن الجيش اللبناني واصل عمليات المسح والإنتشار
خبر عاجل
08:05
معلومات للـLBCI: خلال انتشار الجيش في زوطر الغربية حصل اطلاق نار بالقرب منه من جهة زوطر الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي لكن الجيش اللبناني واصل عمليات المسح والإنتشار
0
أمن وقضاء
2026-07-20
الجيش يواصل انتشاره جنوبًا ويدعو لعدم التوجه إلى زوطر الغربية
أمن وقضاء
2026-07-20
الجيش يواصل انتشاره جنوبًا ويدعو لعدم التوجه إلى زوطر الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
0
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات
تقارير نشرة الاخبار
14:13
من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-31
الجيش ينسحب من القرى المسيحية الجنوبية وأهلها يؤكدون صمودهم بأرضهم حتى الرمق الاخير
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-31
الجيش ينسحب من القرى المسيحية الجنوبية وأهلها يؤكدون صمودهم بأرضهم حتى الرمق الاخير
0
أخبار دولية
2026-04-15
وكالة أنباء فارس: ناقلة نفط إيرانية عملاقة خاضعة للعقوبات تعبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-04-15
وكالة أنباء فارس: ناقلة نفط إيرانية عملاقة خاضعة للعقوبات تعبر مضيق هرمز
0
اقتصاد
2026-06-29
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
2026-06-29
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
0
أخبار دولية
02:35
الحرس الثوري الإيراني: استهداف بنية تحتية لأمازون الأميركية في البحرين
أخبار دولية
02:35
الحرس الثوري الإيراني: استهداف بنية تحتية لأمازون الأميركية في البحرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات
تقارير نشرة الاخبار
14:13
من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حر الصيف في اوروبا بدرجات قياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حر الصيف في اوروبا بدرجات قياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إسرائيل تبدأ تنفيذ المناطق التجريبية... وتتمسك بالحزام الأمني وحرية العمل العسكري
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إسرائيل تبدأ تنفيذ المناطق التجريبية... وتتمسك بالحزام الأمني وحرية العمل العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انفجار في زوطر الشرقية يوقع إصابات في صفوف الصليب الأحمر اللبناني... إليكم تفاصيل الحادث
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انفجار في زوطر الشرقية يوقع إصابات في صفوف الصليب الأحمر اللبناني... إليكم تفاصيل الحادث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العودة الى زوطر الغربية لم تكتمل في اليوم الاول والبلدة تحت التجربة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العودة الى زوطر الغربية لم تكتمل في اليوم الاول والبلدة تحت التجربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لقاء جمع الرئيسين اللبنانيّ بالأميركيّ في البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لقاء جمع الرئيسين اللبنانيّ بالأميركيّ في البيت الأبيض
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:38
مقدمة النشرة المسائية 21-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:38
مقدمة النشرة المسائية 21-7-2026
0
أخبار دولية
12:16
الصين: جذور أزمة مضيق هرمز تعود إلى الإجراءات الأميركية ضد إيران
أخبار دولية
12:16
الصين: جذور أزمة مضيق هرمز تعود إلى الإجراءات الأميركية ضد إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:57
درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
02:57
درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
اقتصاد
07:57
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج
اقتصاد
07:57
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج
3
أمن وقضاء
04:13
توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود
أمن وقضاء
04:13
توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود
4
اقتصاد
07:59
ماجد عيد: خبر سار للمستهلكين... أسعار اللحوم إلى انخفاض مع تراجعها عالمياً
اقتصاد
07:59
ماجد عيد: خبر سار للمستهلكين... أسعار اللحوم إلى انخفاض مع تراجعها عالمياً
5
أخبار لبنان
16:17
تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص
أخبار لبنان
16:17
تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص
6
أخبار لبنان
04:08
وزارة الأشغال تتابع تداعيات حادث وطى الجوز واجتماع الخميس لعرض الدراسات الفنية المتوافرة وإنجاز المعالجة المطلوبة
أخبار لبنان
04:08
وزارة الأشغال تتابع تداعيات حادث وطى الجوز واجتماع الخميس لعرض الدراسات الفنية المتوافرة وإنجاز المعالجة المطلوبة
7
أمن وقضاء
08:16
الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية
أمن وقضاء
08:16
الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية
8
أمن وقضاء
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More