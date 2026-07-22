التقدمي رحّب بمحادثات عون وترامب وأكد أولوية الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش

رحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالمباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأثنى في بيان على "ما صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب القمة الثنائية، ولا سيما تأكيد الرئيس عون الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، باعتباره المدخل الطبيعي لترسيخ الاستقرار الداخلي وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها".



وأكد أن "الانسحاب الإسرائيلي الكامل حقٌّ وطني غير قابل للمساومة، لأنه يستند إلى القرارات والاتفاقات الدولية واتفاق الطائف الذي شدّد على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا". واعلن "تمسكه بحق أهالي الجنوب في العودة إلى قراهم وبلداتهم"، رافضا "أي واقع يحول دون عودتهم الآمنة والكاملة إلى أرضهم".



‏وإذ رحّب بما أعلنه الرئيس ترامب عن أن الإسرائيليين "في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية"، اكد أن "العبرة تبقى في التنفيذ الكامل لهذا الانسحاب، بما يفضي إلى استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها".



وجدّد التقدمي" مطالبته بدعم الجيش اللبناني، انطلاقًا من دوره الوطني وحاجته إلى الإمكانات التي تمكّنه من الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها، انسجامًا مع ما أرساه اتفاق الطائف".



‏ودان "إطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف عناصر من الجيش أثناء تنفيذ مهمة الانتشار في بلدة زوطر الغربية"، وشدّد على "ضرورة إلزام إسرائيل معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بدلًا من مواصلة الاعتداءات التي تعرقل عودة الأهالي إلى قراهم، وتشكل خرقًا مستمرًا لكافة الالتزامات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها، من دون رادع حقيقي".