وزير العدل بحث مع السفيرة السويسرية في تفعيل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة سفيرة سويسرا لدى لبنان نيكول رودر في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية في لبنان.



وتناول البحث خلال اللقاء التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين لبنان وسويسرا في مجال القضاء والقانون.