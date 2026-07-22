التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك

أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها: منذ بداية الحرب - مطلع آذار ولغاية 17 تموز الحالي، نفّذت 9,640 كشفاً ميدانياً، سطّرت 414 محضر ضبط واستجابت لـ 537 شكوى.







- منذ بداية العام - مطلع كانون الثاني ولغاية 17 تموز الحالي:نفّذت 12,744 كشفاً ميدانياً، سطّرت 560 محضر ضبط واستجابت لـ 719 شكوى.







- وفي أسبوع 13 لغاية 17 تموز:استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 22 شكوى، ونفّذت 562 كشفاً نتج عنها 18 محضر ضبط.







تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026).







وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق.