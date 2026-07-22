حنين السيد اجتمعت مع نظيرتها التركية... واتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين

سعدت بلقاء معالي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون بين وزارتينا.
نتشارك مسؤولية دعم الأسر، وحماية الأطفال، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات والمساعدات الاجتماعية، ومكافحة العنف ضد المرأة.… pic.twitter.com/AnFqhGRVSg
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) July 22, 2026
سعدت بلقاء معالي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون بين وزارتينا.
نتشارك مسؤولية دعم الأسر، وحماية الأطفال، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات والمساعدات الاجتماعية، ومكافحة العنف ضد المرأة.… pic.twitter.com/AnFqhGRVSg