حنين السيد اجتمعت مع نظيرتها التركية... واتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في إطار زيارتها إلى الجمهورية التركية، اجتماعاً مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان خلال اللقاء أن الوزارتين تتقاسمان مسؤوليات متشابهة في مجالات الخدمات الاجتماعية، والمساعدة الاجتماعية، ورعاية الأسرة، وحماية الأطفال، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف ضد المرأة، بما يتيح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التي راكمها البلدان في هذه القطاعات.



واتفقت الوزيرة السيد ونظيرتها التركية على العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين، تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون الفني، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير السياسات والبرامج المشتركة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي.



كما أعربت الوزيرة السيد عن تقدير لبنان للدعم الذي قدمته الجمهورية التركية إلى لبنان وشعبه، ولا سيما خلال المرحلة التي أعقبت الحرب الأخيرة، مشيدة بمواقف التضامن التي أظهرتها تركيا في الوقوف إلى جانب اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.



وأكدت أن الشعب اللبناني أثبت مجدداً قدرته على الصمود والتعافي رغم التحديات المتتالية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية بما يساهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في البلدين.