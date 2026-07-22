وزير الثقافة: لجنة التراث العالمي أدرجت موقع صور الأثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر

كل الشكر للجنة التراث العالمي وهي أدرجت اليوم، بناءً على طلب الحكومه اللبنانية، موقع صور الاثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر. ومن شأن هذا الادراج ان يركز انظار واهتمام اليونسكو والدول الاعضاء على موقع عظيم الاهمية في تاريخ منطقة تشهد الآن من النزاعات ما قد يصيبه بأذى.
— Ghassan Salame (@GhassanSalame) July 22, 2026
كل الشكر للجنة التراث العالمي وهي أدرجت اليوم، بناءً على طلب الحكومه اللبنانية، موقع صور الاثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر. ومن شأن هذا الادراج ان يركز انظار واهتمام اليونسكو والدول الاعضاء على موقع عظيم الاهمية في تاريخ منطقة تشهد الآن من النزاعات ما قد يصيبه بأذى.