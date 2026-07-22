وزير الثقافة: لجنة التراث العالمي أدرجت موقع صور الأثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر

كل الشكر للجنة التراث العالمي وهي أدرجت اليوم، بناءً على طلب الحكومه اللبنانية، موقع صور الاثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر. ومن شأن هذا الادراج ان يركز انظار واهتمام اليونسكو والدول الاعضاء على موقع عظيم الاهمية في تاريخ منطقة تشهد الآن من النزاعات ما قد يصيبه بأذى. — Ghassan Salame (@GhassanSalame) July 22, 2026

أعرب وزير الثقافة غسان سلامة عن امتنانه لمنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي لإدراج موقع صور الأثري ومحيطه على لائحة المواقع المهددة بالخطر.وكتب على حسابه عبر منصة "اكس": "كل الشكر للجنة التراث العالمي وهي أدرجت اليوم، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، موقع صور الأثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر. ومن شأن هذا الادراج أن يركز أنظار واهتمام اليونسكو والدول الأعضاء على موقع عظيم الأهمية في تاريخ منطقة تشهد الآن من النزاعات ما قد يصيبه بأذى".يشار الى أن لجنة التراث العالمي لدي منظمة اليونسكو تعقد دورتها الثامنة والأربعين في بوسان في كوريا الجنوبية، لمتابعة وضع الحفاظ على المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، وقررت في اجتماعها اليوم، ادارج موقع صور ومحيطه على لائحة التراث العالمي المهدد بسبب ما أصابه وما قد يصيبه من أضرار جراء العدوان على المدينة.