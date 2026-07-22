عبد المسيح: قرار فتح الأجواء الأميركية أمام الطائرات القادمة مباشرة من لبنان ليس بتفصيل عابر

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "قرار فتح الأجواء الأميركية أمام الطائرات القادمة مباشرة من لبنان هو ليس بتفصيل عابر. أهم من الفائدة الإقتصادية، يأتي موضوع أمن مطار رفيق الحريري كأهمية استراتجية قصوى، لأنكم سترون ضباط قوة حماية الحدود والجمارك الأميركية ( U.S. Customs and Border Protection (CBP officers، داخل حرم المطار ليؤمنوا سلامة المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية والطائرات المتجهة إليها وضبط التهريب بجميع أشكاله، مما سيعطي لمطارنا قيمة مضافة في محاربة الإرهاب والتهريب وسيعطل أكثر فأكثر محاولات دول محور الممانعة من إستعمال موانئنا ضمن شبكاتهم المتعددة لدعم أذرعهم في الشرق الأوسط".