لبنان يدين تهديدات الحوثيين للمملكة العربيّة السعوديّة

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

" وزارة الخارجيّة والمغتربين تدين بأشدّ العبارات التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثيين ضدّ المملكة العربيّة السعوديّة، بما في ذلك التهديد بفرض حظر على الملاحة البحريّة عبر مضيق باب المندب، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما القرارين 2722 (2024) و2216 (2015).



وتجدّد الوزارة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الملاحة، والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية، بما يضمن دعم الشرعيّة اليمنيّة، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.



كما تدين الوزارة الاعتداءات الإيرانيّة الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتعتبرها انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.



ويؤكد لبنان تضامنه الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة، والمملكة الأردنيّة الهاشميّة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها."