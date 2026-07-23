فضل الله: لا يوجد أيّ انسحاب إسرائيليّ من أي متر

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لا يوجد أيّ انسحاب إسرائيليّ من أي متر إحتلَّه في جنوب لبنان.

وقال إنّ ما جرى هو تعزيز الجيش اللبنانيّ لانتشاره في قرى وبلدات محرَّرة لم يتمكن الجيش الإسرائيليّ من احتلالها “بفضل دماء الشهداء”.

وأضاف: “الذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة الأميركية وخطط بإمكان نزع سلاح المقاومة، إنما يبيعون أوهامًا للإدارة الأميركية، وسيقضون بقية عمرهم الدستوريّ في السلطة وهم يعدّون الأيام والليالي والأشهر والسنوات من دون أن يتحقق أي هدف من أهدافهم”.

ورأى النائب فضل الله أنّ السلطة اللبنانية تدفع البلد على المستوى الداخليّ إلى توترات وصدامات داخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخليّ.