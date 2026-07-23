سفير أرمينيا يزور مرفأ بيروت ويبحث تشجيع الاستثمار وتبادل الفرص

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت، مروان النفّي، سفير جمهورية أرمينيا لدى لبنان سارمن باغداساريان، في زيارة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأرمنية.



وخلال اللقاء، طرح السفير فكرة تشجيع رجال الأعمال والتجار الأرمن على الاستثمار في مرفأ بيروت والاستفادة من الفرص التي يوفرها، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره المحوري في حركة التجارة الإقليمية>



وأكد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.