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القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
أخبار لبنان
2026-07-23 | 06:18
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القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
زارت القائمة بأعمال السفارة الالمانية في لبنان ياسمينا ريا، بدعوة من عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، بلدة شحيم، مستهلة جولتها بلقاء سياسي في منزل عبدالله.
المحطة الثانية لريا كانت في بلدية شحيم، حيث عقد لقاء حضره النائب عبد الله ورئيس البلدية المهندس طارق شعبان وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مخاتير البلدة، إلى جانب جميل حسن وأنيس الحجار ممثلين عن لجنة مهرجانات الإقليم.
واستهلت الزيارة بجولة في أقسام البلدية، تلتها جلسة في القاعة الرئيسية، رحّب خلالها رئيس البلدية بالوفد، مشيراً إلى "أن شحيم تُعد عاصمة إقليم الخروب وتمتد على سبعة تلال، وأن معظم أبنائها يعتمدون على القطاع الوظيفي".
وأوضح "أن البلدية تواصل تقديم خدماتها ضمن الإمكانات المتاحة"، مستعرضاً عبر فيديو تعريفي مشروع المبنى البلدي الجديد، الذي لم تُستكمل أعماله بسبب نقص الموارد المالية.
من جهته، دعا مختار شحيم محمد عبد الرحمن شعبان إلى "تشجيع المؤسسات الألمانية المختصة على دعم البلدة، نظراً إلى احتياجاتها المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني والكثافة السكانية".
بدوره، شدد رئيس لجنة العلاقات العامة في البلدية غسان الحاج شحادة على "أهمية ربط بلدية شحيم بالمؤسسات والوكالات الألمانية التي تنفذ مشاريع إنمائية ناجحة في مختلف المناطق اللبنانية".
وسلّم الحاج شحادة ريا كتاباً يتضمن أبرز الاحتياجات الملحّة للبلدة.
وأكد النائب بلال عبد الله "أن الدولة الألمانية لم تبخل في دعم مشاريع إقليم الخروب، ومنها مشروع آبار بسري"، لافتاً إلى "استمرار التعاون والعمل على دعم مشاريع إنمائية أخرى".
من جانبها، شكرت ياسمينا ريّا النائب عبد الله والمجلس البلدي على حفاوة الاستقبال، مؤكدة "أن ألمانيا لن تتوانى عن دعم أي مشروع حيوي يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية".
وفي ختام الزيارة قدم رئيس بلدية شحيم درعا لريا عربون وفاء وتقدير.
المحطة الثالثة، كانت في القصر الروماني في شحيم ، حيث كانت جولة في أرجاء القصر، وشرح مفصل من الباحثة في الاثار لينا حمود لمعالم القصر وقيمته الآثرية والتاريخية.
وكانت المحطة الرابعة لريا، مع لجنة مهرجانات الإقليم في منتجع "Vintage Village" في منطقة الزيرة – شحيم.
وكان في استقبالها رئيس اللجنة الدكتور نضال شعبان، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية للجنة، وعدد من مخاتير شحيم، وصاحب المنتجع فؤاد شعبان وعقيلته، إضافة إلى شخصيات اجتماعية وفاعليات محلية.
واستُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها صاحب المنتجع وعضو الهيئة الإدارية للجنة مهرجانات الإقليم أحمد الحجار، بحضور النائب بلال عبد الله، ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، وأعضاء من المجلس البلدي، حيث رحّب بالضيفة، مشيدا بأهمية هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والانفتاح الثقافي والاجتماعي.
من جهتها، أعربت ريّا عن شكرها للنائب بلال عبد الله، وبلدية شحيم، والمخاتير، ولجنة المهرجانات ومختلف الجهات المشاركة. وتم تقديم الدروع لها .
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