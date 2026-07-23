الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم وفدا من نقابة موظفي أوجيرو برئاسة السيدة إميلين نصار التي اوضحت "ان الوفد اعرب للوزير عن هواجس الموظفين حول كيفية تطبيق القانون 431 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات "، مشددة على "ضرورة ان يحفظ ديمومة العمل والمكتسبات والتعويضات".كما تناول البحث قرار مجلس شورى الدولة في ما خص المياومين في أوجيروا.والتقى وزير العمل وفدا مشتركا من جمعية الوعي والمساوة الخيرية برئاسة فادي بصبوص، ومركز رصد للدراسات والتنمية برئاسة عماد سعيد الذي اطلع الوزير حيدر على نتائج وتوصيات مؤتمر "رصد".واستقبل الوزير حيدر وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية والجامعة الأميركية الذي وضعه في اجواء اطلاق مشروع لاعداد معايير واجراءات وطنية لعمل الأطفال في لبنان ، سيما وان لوزارة العمل دور ريادي في حماية الاطفال من الاستغلال والعمل الخطير وغير الملائم.واكد الوفد"ان هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة العمل وهي تهدف الى وضع حد أدنى للعمر الذي يمكن في السماح للطفل لكي يعمل وفق معايير واضحة بالنسبة للأنشطة المسموح بها، وساعات العمل، وضبط العمل غي النظامي في لبنان".