الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
أخبار لبنان
2026-07-23 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي.
وقالت في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد: "ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر، تُمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الإرتهان والإذعان للوصاية الخارجية وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار".
وأكدت الكتلة أنّ "الخطوات الاستعراضيَّة التي أقدمت عليها السُّلطة مؤخراً، لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمارعلى الوهم"، قائلة: "جيشنا الوطني كان بين أهله وعزَّز انتشاره في مناطق لم يتمكّن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلَّة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بذريعة أنَّها تقدَّمت مئة متر نحو مناطق محتلَّة وهذا بحدِّ ذاته يشكِّل فضيحة جديدة للسلطة التي سارعت إلى تزوير الوقائع أمام مرأى الأهالي الغاضبين وتقديم ما جرى وكأنّه بداية انسحاب للعدو من المناطق التي احتلَّها".
وإذ جددت الكتلة رفضها "للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها"، أكدت "أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة، وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرًا"، مشيرة الى أن "أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناءً على توافقات وطنيّة، في سياق إستراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
ورأت الكتلة أنَّ "مواصلة العدو لسياسة التدمير الممنهج للقرى المحتلَّة هو جزءٌ من مشروعه الاجرامي التوَّسعي، ويهدف إلى جعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة، وهذا يتطلَّب رفع الصوت عاليًّا لمواجهة هذه الجريمة ضدَّ الإنسانية". وقالت: "إنّ صمت السُّلطة مُريب في هذا المجال، وهي لم تبذل أي جهدٍ ولم تتخذ أيَّ موقفٍ من أجل وضع حدٍّ لهذه الجريمة، وفي كل أنشطتها السياسيَّة في الداخل والخارج لم تكلِّف نفسها عناء وضع هذا الملف كأحد مطالبها، وتواصل مفاوضاتها العقيمة مع العدو من دون أن تحصل حتّى على وقف مثل هذه الممارسات العدوانيّة".
وأضافت :"أمام الأزمات المتفاقمة على الصعد المعيشية خصوصًا الانقطاع شبه الدائم للكهرباء، وما يسبِّبه من معاناة وخسائر كبيرة للمواطنين. تُسجّل الكتلة فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في بيانها الوزاري، كما إنَّ تخبُّط الوزارة المعنية في مقاربة هذا الملف الحيوي للبلد، يظهر عجزها عن أيجاد الحلول المطلوبة، وعدم تحقيق وعودها التي مرَّ عليها سنة ونصف من عمر هذه الحكومة، إنّ وزارة الطاقة وبدل انشغالها في سجالات سياسيَّة مدعوّة لتحمُّل مسؤوليتها الكاملة عن ما يصيب هذا القطاع من ترهُّل وتراجع بتحمل مسؤوليتها بالكامل".
من جهة أخرى، دانت الكتلة "الاعتداءات الأميركيّة المتجدِّدة على الجمهورية الاسلامية في ايران"، معتبرة أنها "تأكيد على سياسة الغطرسة التي تمارسها الادارة الأميركية في محاولة منها للتعويض عن الفشل الذريع الذي أصابها بعد الحرب الأخيرة وسقوط أهداف العدوان جرَّاء الصمود البطولي لإيران قيادة وشعبًا".
وقالت كتلة الوفاء للمقاومة: "إنَّنا على ثقة تامَّة أنَّ إيران ستخرج منتصرة في مواجهة العداون وستلزم الادارة الأميركية بموجبات مذكرة التفاهم بما يعود بالنفع على منطقتنا، وهو ما سيستفيد منه لبنان نتيجة الإصرار الايراني على وضعه كبند أوَّل يتصدر بقية بنودها".
أخبار لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة
الزيارة الرئاسية
واشنطن
مفاوضات
التالي
"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا
الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:00
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار
خبر عاجل
10:00
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار
0
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
0
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان وانحراف عن الثوابت الوطنية ومساسًا بالسيادة
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان وانحراف عن الثوابت الوطنية ومساسًا بالسيادة
0
آخر الأخبار
2026-06-12
كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين
آخر الأخبار
2026-06-12
كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:56
وزيرة التربية استقبلت وفدا من متعاقدي "اللبنانية"
أخبار لبنان
11:56
وزيرة التربية استقبلت وفدا من متعاقدي "اللبنانية"
0
أمن وقضاء
11:41
توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟
أمن وقضاء
11:41
توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟
0
أخبار لبنان
11:13
"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا
أخبار لبنان
11:13
"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا
0
أخبار لبنان
09:03
الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية
أخبار لبنان
09:03
الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-03
القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب
آخر الأخبار
2026-06-03
القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب
0
آخر الأخبار
08:34
ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بـ"عقاب عسكري كبير"
آخر الأخبار
08:34
ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بـ"عقاب عسكري كبير"
0
أخبار لبنان
08:38
الرابطة المارونية تشيد بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن: محطة مهمة لدعم لبنان وسيادته
أخبار لبنان
08:38
الرابطة المارونية تشيد بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن: محطة مهمة لدعم لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
08:40
عبود: الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة تشكل رسالة ثقة بلبنان وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار
أخبار لبنان
08:40
عبود: الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة تشكل رسالة ثقة بلبنان وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:25
كوكيت الفرنسيّ وحلوى الترايفل بالكرز... إليكم طريقة التحضير مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
10:25
كوكيت الفرنسيّ وحلوى الترايفل بالكرز... إليكم طريقة التحضير مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
أخبار دولية
08:01
روبيو: السعودية تسعى إلى برنامج نووي "سلمي ومدني"
أخبار دولية
08:01
روبيو: السعودية تسعى إلى برنامج نووي "سلمي ومدني"
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
زوطر الغربية تشهد في اليوم الثاني انتشارًا للجيش اللبنانيّ على أراضيها والأهالي يعوّلون على العودة
تقارير نشرة الاخبار
07:46
زوطر الغربية تشهد في اليوم الثاني انتشارًا للجيش اللبنانيّ على أراضيها والأهالي يعوّلون على العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:22
استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
03:22
استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:16
فضل الله: لا يوجد أيّ انسحاب إسرائيليّ من أي متر
أخبار لبنان
03:16
فضل الله: لا يوجد أيّ انسحاب إسرائيليّ من أي متر
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الأميركيّ: لن نسمح بتفجير السفن والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الأميركيّ: لن نسمح بتفجير السفن والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:32
قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة
أمن وقضاء
08:32
قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة
2
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
3
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
4
أخبار لبنان
10:03
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
أخبار لبنان
10:03
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
5
أمن وقضاء
12:30
ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين
أمن وقضاء
12:30
ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين
6
خبر عاجل
06:23
معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية
خبر عاجل
06:23
معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية
7
أخبار لبنان
16:14
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز
أخبار لبنان
16:14
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز
8
خبر عاجل
07:57
ترامب: الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم
خبر عاجل
07:57
ترامب: الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More