الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي

أخبار لبنان
2026-07-23 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي

اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي.

وقالت في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد: "ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر، تُمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الإرتهان والإذعان للوصاية الخارجية وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار".

وأكدت الكتلة  أنّ "الخطوات الاستعراضيَّة التي أقدمت عليها السُّلطة مؤخراً، لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمارعلى الوهم"، قائلة: "جيشنا الوطني كان بين أهله وعزَّز انتشاره في مناطق لم يتمكّن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلَّة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بذريعة أنَّها تقدَّمت مئة متر نحو مناطق محتلَّة وهذا بحدِّ ذاته يشكِّل فضيحة جديدة للسلطة التي سارعت إلى تزوير الوقائع أمام مرأى الأهالي الغاضبين وتقديم ما جرى وكأنّه بداية انسحاب للعدو من المناطق التي احتلَّها".

وإذ جددت الكتلة رفضها "للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها"، أكدت "أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة، وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرًا"، مشيرة الى أن "أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناءً على توافقات وطنيّة، في سياق إستراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".

ورأت الكتلة أنَّ "مواصلة العدو لسياسة التدمير الممنهج للقرى المحتلَّة هو جزءٌ من مشروعه الاجرامي التوَّسعي، ويهدف إلى جعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة، وهذا يتطلَّب رفع الصوت عاليًّا لمواجهة هذه الجريمة ضدَّ الإنسانية". وقالت: "إنّ صمت السُّلطة مُريب في هذا المجال، وهي لم تبذل أي جهدٍ ولم تتخذ أيَّ موقفٍ من أجل وضع حدٍّ لهذه الجريمة، وفي كل أنشطتها السياسيَّة في الداخل والخارج لم تكلِّف نفسها عناء وضع هذا الملف كأحد مطالبها، وتواصل مفاوضاتها العقيمة مع العدو من دون أن تحصل حتّى على وقف مثل هذه الممارسات العدوانيّة".

وأضافت :"أمام الأزمات المتفاقمة على الصعد المعيشية خصوصًا الانقطاع شبه الدائم للكهرباء، وما يسبِّبه من معاناة وخسائر كبيرة للمواطنين. تُسجّل الكتلة فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في بيانها الوزاري، كما إنَّ تخبُّط الوزارة المعنية في مقاربة هذا الملف الحيوي للبلد، يظهر عجزها عن أيجاد الحلول المطلوبة، وعدم تحقيق وعودها التي مرَّ عليها سنة ونصف من عمر هذه الحكومة، إنّ وزارة الطاقة وبدل انشغالها في سجالات سياسيَّة مدعوّة لتحمُّل مسؤوليتها الكاملة عن ما يصيب هذا القطاع من ترهُّل وتراجع بتحمل مسؤوليتها بالكامل".

من جهة أخرى، دانت الكتلة "الاعتداءات الأميركيّة المتجدِّدة على الجمهورية الاسلامية في ايران"، معتبرة أنها "تأكيد على سياسة الغطرسة التي تمارسها الادارة الأميركية في محاولة منها للتعويض عن الفشل الذريع الذي أصابها بعد الحرب الأخيرة وسقوط أهداف العدوان جرَّاء الصمود البطولي لإيران قيادة وشعبًا". 

وقالت كتلة الوفاء للمقاومة: "إنَّنا على ثقة تامَّة أنَّ إيران ستخرج منتصرة في مواجهة العداون وستلزم الادارة الأميركية بموجبات مذكرة التفاهم بما يعود بالنفع على منطقتنا، وهو ما سيستفيد منه لبنان نتيجة الإصرار الايراني على وضعه كبند أوَّل يتصدر بقية بنودها".

أخبار لبنان

كتلة الوفاء للمقاومة

الزيارة الرئاسية

واشنطن

مفاوضات

LBCI التالي
"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا
الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:00

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار

LBCI
خبر عاجل
2026-05-01

كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق

LBCI
خبر عاجل
2026-05-01

كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان وانحراف عن الثوابت الوطنية ومساسًا بالسيادة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-12

كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:56

وزيرة التربية استقبلت وفدا من متعاقدي "اللبنانية"

LBCI
أمن وقضاء
11:41

توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟

LBCI
أخبار لبنان
11:13

"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا

LBCI
أخبار لبنان
09:03

الوزير حيدر استمع لمطالب "اوجيرو" والتقى وفدا من لجنة الإنقاذ الدولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-03

القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب

LBCI
آخر الأخبار
08:34

ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بـ"عقاب عسكري كبير"

LBCI
أخبار لبنان
08:38

الرابطة المارونية تشيد بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن: محطة مهمة لدعم لبنان وسيادته

LBCI
أخبار لبنان
08:40

عبود: الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة تشكل رسالة ثقة بلبنان وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:25

كوكيت الفرنسيّ وحلوى الترايفل بالكرز... إليكم طريقة التحضير مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:01

روبيو: السعودية تسعى إلى برنامج نووي "سلمي ومدني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

زوطر الغربية تشهد في اليوم الثاني انتشارًا للجيش اللبنانيّ على أراضيها والأهالي يعوّلون على العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:16

فضل الله: لا يوجد أيّ انسحاب إسرائيليّ من أي متر

LBCI
أخبار دولية
00:06

وزير الخارجية الأميركيّ: لن نسمح بتفجير السفن والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:32

قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة

LBCI
أخبار لبنان
12:49

قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
10:03

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي

LBCI
أمن وقضاء
12:30

ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين

LBCI
خبر عاجل
06:23

معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية

LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز

LBCI
خبر عاجل
07:57

ترامب: الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More