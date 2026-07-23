السفير الفرنسي من صور: دعم لبسط سلطة الدولة ووقف دائم لإطلاق النار

دعا السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، الى وجوب وقف إطلاق نار دائم في لبنان وانسحاب اسرائيل من الجنوب.



وشدد على دعم بلاده للمواقف الدولية من اجل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والى نزع السلاح.



وقد جاء موقف ماغرو خلال جولة له في مدينة صور اطلع خلالها على اضرار الحرب التي لحقت بالمدينة.





































