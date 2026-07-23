"الهيئة الصحية الاسلامية": إصابة مسعفين اثنين في النبطية الفوقا... وسنبقى الى جانب أهلنا

أعلنت "الهيئة الصحية الإسلامية" أنه "أثناء قيام فريق الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية بواجبه الإنساني في تفقد مكان الغارة الأولى في حي البريد - بلدة النبطية الفوقا، قام العدو الاسرائيلي بإستهداف محيط عمل المسعفين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح طفيفة، إضافة إلى تضرر سيارة الإسعاف التابعة للفريق".



وقالت في بيان: "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن أداء واجبنا الإنساني، ولن تمنع فرقنا من الاستمرار في إغاثة المحتاجين، وإسعاف الجرحى، والقيام برسالتها الإنسانية بكل مسؤولية وإخلاص".



وأضافت: "سيبقى الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية حاضرًا إلى جانب أهلنا، مؤمنًا بأن حماية الإنسان وإنقاذ الحياة رسالة لا توقفها الاعتداءات، ولا تكسرها التضحيات".