مجلس الوزراء يقرّ توسعة مرفأ بيروت وورقة سياسة الكهرباء

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن "مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال".



وأشار إلى أنه "تماشيًا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميديوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة مشروع حزمة الإنترنت".



وفي ملف مرفأ بيروت، أوضح أن "المجلس وافق على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك المرفأ لمصلحة مشروع التوسعة، كما عيّن سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية".



وأكد أن "ملف الكهرباء استحوذ على جزء كبير من النقاش داخل الجلسة"، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدّمتها وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ".



وقال مرقص "إن المجلس قرر أيضًا دفع بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوةً بالمناطق الأخرى، كما وافق على اتفاقية قرض طويل الأمد بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تسهيل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية".



وأشار الى أن "المجلس وافق كذلك على عدد من مذكرات التعاون مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية، إضافة إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ أعمال الكنس والتنظيف والشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات".