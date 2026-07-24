الدفاع المدني: 188 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

افادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 188 مهمّة، توزعت كالآتي:



اخماد حرائق: 117: أعشاب: 90، نفايات: 14، منازل: 4، كهرباء: 6، آليات متنوعة: 1، مستودعات: 1، خيم: 1



اسعاف: 19: حالات طارئة: 8، نقل مرضى: 7، حوادث سير: 4



خدمات عامة: 30: 4، نقل مياه الى مراكز ايواء: 13