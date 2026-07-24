رئيس الجمهورية اطّلع من منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات جنوبية

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية.