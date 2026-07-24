الثقافة: إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر

اعلنت وزارة الثقافة أن لجنة التراث العالمي أدرجت قلاع جبل عامل الخمس (الشقيف، تبنين، دوبية، دير كيفا، شمع) على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.