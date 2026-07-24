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كركي التقى رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس ونوه بمنظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها
أخبار لبنان
2026-07-24 | 04:36
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كركي التقى رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس ونوه بمنظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها
اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه في اطار مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن الذي انعقد في مدينة تونس من 20 تموز الى 22 منه، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ، التقى رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، المدير العام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السيد مجيد العوني والكاتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفيق كاترو ، وجرى الاطلاع على منظومة الضمان الاجتماعي في تونس لجهة معاشات التقاعد للعاملين في القطاعين العام والخاص وعلى التحديات التي تواجهها لا سيما على صعيد الاستدامة المالية لهذه الأنظمة وكفاية المعاش التقاعدي للمنتفعين ، كما تم الاطلاع على الإصلاحات التي يتم مناقشتها على مستوى صنّاع القرار .
بدوره عرض كركي للإصلاحات التي شهدها الضمان الاجتماعي في لبنان على صعيد تقديمات فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتي عادت مستوياتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019.
أما على صعيد إصلاح تعويض نهاية الخدمة ، فقد تم إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في أواخر العام 2023 ، ويتم حالياً إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. وسوف يؤمّن النظام الجديد للأجير معاشاً تقاعديًّا مدى الحياة بعدما كان يحصل على تعويض دفعة واحدة لا يضمن له ولعائلته الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما سلط كركي الضوء على ما تم إنجازه في العام 2017 من تأمين الضمان الصحي مدى الحياة للمضمون الذي يبلغ سنّ التقاعد ولديه 20 سنة خدمة.
وعرض كركي لأعمال ونشاطات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والأهداف التي تحققها في سبيل تطوير مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية على الصعد كافة (التطوير المؤسسي، الحوكمة، الاستدامة المالية، التحوّل الرقمي، توسعة الشمول لتحقيق أنظمة ضمان اجتماعي شاملة لكافة شرائح المجتمع)، معتبراً أن "الضمان الاجتماعي حق مكرس لجميع المواطنين في المواثيق والقوانين الدولية وفي الدساتير الوطنية".
وتمنى على رؤساء الصناديق تفعيل مشاركة مؤسساتهم في نشاطات وأعمال الجمعية للاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لديهم ولتفعيل العمل العربي المشترك.
كذلك، زار كركي مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) وكان في استقباله رئيس الصندوق الدكتور محمد مقداد حيث رحّب به في مدينة تونس، ونوه بمشاركته الفاعلة في مؤتمر التقاعد العربي الثامن وبتفاعله مع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ومع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الأهداف المشتركة مع الجمعية ، من خلال ترؤّسه للمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي.
وتم خلال اللقاء استعراض التجربة التونسية في دمج المؤسسات الصحية الرسمية في مؤسسة واحدة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم الاطلاع على المزايا التي يوفرها الصندوق للمنتسبين إليه وطرق التمويل.
وفي الختام، جدد كركي "شكره للمقداد على حفاوة الاستقبال"، ونوه ب"منظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها في الجمهورية التونسية "، متمنياً لهذه الصناديق "المزيد من التطّور والازدهار وللشعب التونسي الشقيق وللشعوب العربية، كافة الأمن والأمان والازدهار.
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