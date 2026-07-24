غادة أيوب: تطبيق القوانين النافذة كفيل بمنح الجيش صلاحيات نزع السلاح وتفتيش المنازل

كتبت النائبة غادة أيوب عبر منصة "اكس":" بدلاً من البحث عن حلول مجتزأة لتفتيش المنازل في المناطق التجريبية، فلنطبّق القانون اللبناني. فالمرسوم الاشتراعي رقم 52/1967 يجيز، عند توافر شروطه، إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية بمرسوم من مجلس الوزراء، ما يمنح السلطة العسكرية العليا الصلاحيات الاستثنائية اللازمة لنزع السلاح، وتحري المنازل، وتنفيذ المهمة ضمن إطار قانوني واضح. الدولة لا تحتاج إلى اجتهادات جديدة، بل إلى تفعيل قوانينها النافذة".