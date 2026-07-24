الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة

أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأميركيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة الى التزام الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ صيغة الاطار التي تم الاتفاق عليها في المجالات العامة الأميركية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.



من جهته، اطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته الى الجنوب وتحديداً بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها، وقال: "أكدت أننا مع أهلنا في الجنوب وإلى جانبهم، وأن الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم، بما يثبّت وجودهم في أرضهم ويحفظ أرزاقهم".



وتناول البحث أيضاً الزيارة التي يعتزم الرئيس نواف سلام القيام بها يوم الاحد المقبل الى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي السيد علي فالح كاظم الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية في المجالات كافة.