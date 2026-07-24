الرئيس سلام بحث مع النائب ناصر في ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس وخطة لمعالجة أوضاعه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية قبل ظهر اليوم، النائب حيدر ناصر، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، وجرى خلال اللقاء بحث في ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في المدينة.وقال النائب ناصر بعد اللقاء: "التقينا الرئيس سلام، وعرضنا معه ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس وسبل وضعه على السكة الصحيحة، لا سيما أن الصندوق العربي سيدعم إجراء مسح شامل بطريقة جدية وعلمية وموضوعية. وقد تتبع هذه الخطوةَ إقامةُ صندوق للتبرعات، بهدف تمويل أعمال التدعيم وإعادة الإعمار".وأضاف: "أثرتُ مع دولة الرئيس مسألة البنى التحتية في طرابلس، إذ إن ملف الأبنية المتصدعة ينطوي على أكثر من جانب. فالبنى التحتية في المدينة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن الضجيج والمخالفات القائمة منذ سنوات، والتي جرى غضّ النظر عنها. لذلك، يحتاج هذا الملف الشائك إلى خطة عمل شاملة ومتكاملة".