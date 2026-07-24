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البطريرك نونا للرئيس عون: استقرار لبنان من استقرارنا واستقرار المنطقة

أخبار لبنان
2026-07-24 | 06:59
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البطريرك نونا للرئيس عون: استقرار لبنان من استقرارنا واستقرار المنطقة
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البطريرك نونا للرئيس عون: استقرار لبنان من استقرارنا واستقرار المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بطريرك الكلدان في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا، وهنّأه بانتخابه بطريركًا، مشدّدًا على "دور المسيحيين في الشرق الأوسط وأهمية التعايش الإسلامي– المسيحي". 

واعتبر أنه" عندما غادر المسيحيون دول المنطقة نتيجة الحروب، فُقد الاعتدال فيها". 

بدوره، قال البطريرك نونا للرئيس عون: "لبنان عمقنا الاستراتيجي، واستقراره هو استقرارنا واستقرار دول المنطقة".

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