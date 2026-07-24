السفارة السورية تتابع قضايا الطلاب والجالية مع الوزيرة كرامي

في إطار جهودها المستمرة لتسهيل أمور الجالية والطلبة السوريين في لبنان، التقى القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان، السيد إياد الهزاع اليوم بوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب، ولا سيما ما يتعلق باستخراج الإفادات الدراسية وتسهيل معاملة الإقامات الطلابية، للتأكيد على حرص السفارة الدائم على تسوية أوضاع أبناء الجالية ودعم مسيرتهم التعليمية بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.