جعجع بحث مع أرنو في المستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، ترافقه رئيسة القسم السياسي موريل رودريغيز والمساعدة الخاصة لينا القدوة، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا صليبي من الجهاز.







وقد تم التطرق إلى المستجدات الأخيرة في لبنان والمنطقة.