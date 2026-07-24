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البساط من بعبدا: زيارة عون واشنطن ناجحة ووزارة الاقتصاد تكثّف الرقابة على الأسواق

أخبار لبنان
2026-07-24 | 08:51
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البساط من بعبدا: زيارة عون واشنطن ناجحة ووزارة الاقتصاد تكثّف الرقابة على الأسواق
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البساط من بعبدا: زيارة عون واشنطن ناجحة ووزارة الاقتصاد تكثّف الرقابة على الأسواق

اكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط من قصر بعبدا ان "زيارة رئيس الجمهورية  واشنطن كانت ناجحة سياسيًا واقتصاديًا".

وقال: "أطلعتُ الرئيس عون على نتائج زيارتي  سوريا، والتي جاءت استكمالًا للمسار الذي بدأ مع زيارة رئيس الحكومة، وشملت ملفات التعاون الاقتصادي، والاستثمارات، ومعالجة القضايا التقنية، ولا سيما أوضاع المعابر الحدودية، إضافة إلى بحث تطورات العلاقات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى ان "وزارة الاقتصاد كثّفت رقابتها منذ مطلع العام، فنفّذت آلاف الجولات ونظّمت مئات محاضر الضبط، وأحالت المخالفات الكبرى إلى القضاء، ما أدى إلى إقفال مؤسسات ومصادرة بضائع مخالفة وإتلافها.

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