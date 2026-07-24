منسى بحث مع سليم ومجدلاني وحردان في التطورات أمنيا وسياسيا

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، الوزير السابق موريس سليم، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والأمنية الراهنة.كما استقبل الوزير منسى النائب السابق عاطف مجدلاني، وتم خلال اللقاء التطرق إلى المستجدات الداخلية والظروف الراهنة.والتقى وزير الدفاع الوطني النائب السابق أسعد حردان مع وفد، وتناول البحث عددًا من القضايا الوطنية والتطورات المحلية ذات الاهتمام المشترك.