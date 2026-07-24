حنكش يشكر رسامني: انطلاق مشروع وصلة العطشانة – عين علق بعد سنوات من المتابعة

كتب النائب الياس حنكش عبر منصة " اكس": " أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق بعد سنوات من المتابعة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة المعنيين، وأتوجه بالشكر إلى الوزير الصديق فايز رسامني وأطالبه باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة للبلدات المتنية المحرومة. في ظل غياب الدولة أنجزنا مشروع إنارة أوتوستراد المتن السريع واليوم عادت الدولة وأطلقت هذا المشروع".



اضاف:"أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق بعد سنوات من المتابعة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة المعنيين، وأتوجه بالشكر إلى الوزير الصديق فايز رسامني وأطالبه باستكمال جميع طلبات الأشغال المقدمة".

