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وزيرا الاتصالات والمالية: بحثٌ في ملف التهرّب الجمركيّ على الهواتف الخليوية المستوردة

أخبار لبنان
2026-07-24 | 09:58
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وزيرا الاتصالات والمالية: بحثٌ في ملف التهرّب الجمركيّ على الهواتف الخليوية المستوردة
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وزيرا الاتصالات والمالية: بحثٌ في ملف التهرّب الجمركيّ على الهواتف الخليوية المستوردة

بحث وزير الاتّصالات شارل الحاج مع وزير المالية ياسين جابر في اجتماع مع اللجنة المشتركة بين وزارة الاتّصالات ومديرية الجمارك اللبنانية مستجدات ملف التهرّب الجمركيّ على الهواتف الخليوية المستوردة، والإجراءات المتّخذة لمعالجة الثّغرات وتعزيز الرقابة. 

واطلّع الوزيران على أعمال اللجنة المشتركة المكلّفة تحسين آلية العمل وتحصينها، عبر اعتماد آلية الشباك الموحّد (single window) الرامية إلى ضبط الإجراءات الجمركية وتسريعها مستقبلًا، أمّا ما يتعلّق بالفترة السابقة فبات الملف في عهدة القضاء.

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