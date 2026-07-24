الحجار استقبل رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وتم التداول في الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.



والتقى الوزير الحجار أيضا رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة اللواء خالد بن حمد العطية، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير الرياضة الشرطية العربية وتفعيل أطر العمل المشترك. كما تم تأكيد أهمية تعزيز مشاركة لبنان في نشاطات الاتحاد.