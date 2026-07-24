الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لمياء المبيّض لمتخرجي جامعة القديس يوسف: لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات بل إلى قلوب شجاعة

أخبار لبنان
2026-07-24 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لمياء المبيّض لمتخرجي جامعة القديس يوسف: لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات بل إلى قلوب شجاعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لمياء المبيّض لمتخرجي جامعة القديس يوسف: لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات بل إلى قلوب شجاعة

دَعَت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، لمياء المبيّض بساط مساء الخميس متخرجي جامعة القديس يوسف إلى التحلّي بـ"الشجاعة الأخلاقية وروح الخدمة العامة والتمسّك بسيادة القانون"، مؤكدة أن "لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات من أصحاب السير الذاتية المتميزة"، بل إلى "قلوب شجاعة" تؤمن بالدولة وترفض الاستسلام "للتشاؤم". 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها مساء الخميس بصفتها ضيفة الشرف في احتفال أقيم في حرم العلوم والتكنولوجيا التابع للجامعة في مار روكز، بحضور مسؤولي إدارة الجامعة وأساتذتها، لمناسبة توزيع الشهادات على 580 خرّيجا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم السياسية وكليتي العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والعلم الإداري ومعهد إدارة الأعمال والمعهد العالي لعلوم التأمين.

استهلّت بساط كلمتها بتوجيه التحية إلى أهالي المتخرجين، معتبرة أن الاحتفال لا يكرّم الطلاب فحسب، بل يحتفي أيضًا "ببطولة صامتة" جسّدها الآباء والأمهات الذين واصلوا الاستثمار في تعليم أبنائهم رغم الانهيار المالي والحروب والأزمات. 

وقالت: "حين فقد كل شيء تقريباً قيمته، بقي إيمانكم بالتعليم هو الثابت الوحيد".

وأضافت مخاطبة الخريجين: "تتسلمون اليوم شهادتكم في بلدٍ يُحرم فيه نحو ثلث الأولاد في سن الدراسة من التعليم المنتظم وهذا امتياز يرتّب عليكم مسؤولية".
وقالت: "خلال مسيرتي المهنية سعيتُ مع زملائي إلى جعل معهد باسل فليحان في منأى عن الضغوط السياسية، لا يُعتدّ فيه إلا بالكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام، وأضافت: "لم يكن ذلك الطريق الأسهل، لكنه كان الطريق الصحيح" 

وشددت على أن "بناء أي بلد لا يتحقق بالخطط والقوانين والموازنات وحدها، بل بفضل رجال ونساء يرفضون الاستسلام للتشاؤم، مضيفة أنّ: "الدول لا تُحترم لصغر مساحتها أو كبرها، بل لقوة مؤسساتها، وكفاءة مواطنيها، وقدرتهم على الابتكار بدل الاستسلام". واعتبرت أن "ما يصنع خلاص الدول ليس أذكى الناس أو أوسعهم ثراء، بل أكثرهم شجاعًة".

وأضافت: "أرى فيكم وعداً بالمستقبل. أنتم جيلٌ اختبر مصاعب قلّما عرفها أقرانكم في العالم، تدخلون الحياة المهنية في وقتٍ تُشهد منطقتنا ويلات الحروب والانقسامات وتزايد الدعوات إلى الانغلاق خلف الانتماءات الضيقة".

ورأت أن "جامعة القديس يوسف يجب أن تبقى، أكثر من أي وقت مضى، في طليعة الجامعات التي ترسّخ قيم المواطَنة والوحدة الوطنية وسيادة القانون".
وفي معرض حديثها عن السيادة، شددت على أنها " لا تقتصر على احتكار الدولة لقراري الحرب والسلم، بل هي أيضاً مسؤولية كلّ مواطن". وهي تبدأ عندما يختار المجتمع دولة القانون على التعسف، والانضباط والمسؤولية المالية على التهور في الانفاق، والجدارة على الولاء الأعمى. وتُقاس السيادة أيضًا بقدرتنا على حماية تراثنا الوطنيّ وتاريخنا المشترك، والتزامنا الدفاع عن قيم الحقّ والإنسانية ". 

وقالت "إن التعافي يبدأ بقاضٍ يقاوم الضغوط، وموظف حكومي يرفض تنفيذ تعليمات مخالفة للقانون، ورجل أعمال يمتنع عن الحصول على امتياز غير مستحق، وصحافي يرفض غضّ الطرف، ومواطن يرفض الغش والفساد، حتى عندما تصبح أموراً عاديّة، وهذه أوجه أخرى للسيادة".

وأبرزت أن "هذه المعارك لا تُحسم نهائيًا أبدًا، فكل جيل مدعو إلى خوضها، وهي الآن معارككم".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المبيّض

لمتخرجي

جامعة

القديس

يوسف:

لبنان

يحتاج

الكفاءات

شجاعة

LBCI التالي
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
هيكل عرض مع سفيرة الاتحاد الأوروبي التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

الرئيس عون امام وفد من جامعة القديس يوسف: طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-08

عراقجي: نحن لا نرد على البذاءة ببذاءة بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف

LBCI
خبر عاجل
2026-06-11

جنبلاط للجزيرة: هناك ضياع كامل ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-30

الرئيس نواف سلام: ما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكًا لسيادة لبنان بل عملية محو للتاريخ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:34

البساط: بحثت مع رئيس الجمهورية في نتائج زيارته لواشنطن ووضعته في نتائج زيارتي لسوريا

LBCI
أخبار لبنان
14:27

افرام: لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر والحياد هو العلاج الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-28

حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً

LBCI
فنّ
2026-07-05

هيفاء وهبي تطلّ بفستان عروس: "بيتنا الأبيض بيلبقله الأبيض" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-05-22

بعد الجدل والشائعات التي أثارتها صورهما… "صباح الورد" تجمع سان لوفان وياسمينا زيتون (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:04

بلومبرغ عن مصادر: ترامب يشعر بإحباط متزايد إزاء مسار الحرب ويرغب بزيادة كلفتها على إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

LBCI
أخبار دولية
13:18

مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب

LBCI
أخبار دولية
13:15

استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات

LBCI
أخبار دولية
13:14

عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:50

الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني

LBCI
فنّ
07:20

بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:38

بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن

LBCI
أخبار دولية
08:05

مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية

LBCI
حال الطقس
00:27

طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
07:53

عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More