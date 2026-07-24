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"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أخبار لبنان
2026-07-24 | 11:34
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"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أصدر "التيار الوطني الحر" بيانًا جاء فيه: "نشكر السيد سمير جعجع على اعترافه بأن الكهرباء التي يتلقاها اللبنانيون اليوم لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أُنجزت في عهد وزراء التيار الوطني الحر، والتي شارك هو وقواته بعرقلة استكمالها، وهو اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية.
وما لم يقله هو أنه سبقَ له شخصيًا، كما لقيادات سياسية أخرى، الإقرار بأن خطة الكهرباء عُرقلت سياسيًا، وأن مشاريع إنتاج أساسية أُجهضت بفعل التعطيل المعروف.
أما الحديث عن عشرات مليارات الدولارات، فيتجاهل الحقيقة الأساسية: معظمها صُرف على دعم الفيول وتغطية العجز، لا على بناء معامل جديدة، ولو نُفذت الخطة كاملة لما بقي لبنان في هذه الأزمة.
وأخيرًا، إذا كانت هذه هي فعلًا "كهرباء جبران باسيل"، كما يقول جعجع، فالسؤال الذي ينتظر اللبنانيون جوابه هو: من عطّل استكمال الخطة ومنع بناء المعامل التي كانت ستؤمن الكهرباء 24 ساعة على 24، في وقت يطرحون "اللا خطة" على اللبنانيين؟
ونحن، كما جميع اللبنانيين، في انتظار "كهرباء الجبّور - الصدي - جعجع" التي وعدوا بها خلال ستة أشهر من توليهم الوزارة وها قد مر ١٨ شهراً ووضع الكهرباء أسوأ مما كان عند استلامهم إياها.
نعم، يلّي "بدهم وفيهم" يجيبوا الكهربا، طلع "بدهم وفيهم" يضحكوا عالناس!".
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