رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من بارولين أكد فيه أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن.



و‏أكد بارولين أن "الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان"، لافتا إلى أن "قداسة البابا لاون الرابع عشر يصلي دائما من اجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبنانية".



و‏شكر الرئيس عون لـ"بارولين دعم الفاتيكان للبنان واهتمام الأب الأقدس"، مؤكدا أنه يواصل مع "الحكومة اللبنانية العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة"، وطلب إليه نقل شكر اللبنانيين إلى "قداسة البابا على محبته للبنان وشعبه".