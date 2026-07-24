سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ48 المنعقدة في بوسان، بالإجماع، إدراج قلاع جبل عامل: قلعة شقيف وقلعة تبنين وقلعة شقرا وقلعة دير كيفا وقلعة شمعة، على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرّض للخطر، بناءً على الطلب الذي تقدّم به لبنان.



ويُشكّل هذا القرار اعترافاً بقيمتها العالمية الاستثنائية، كما يعزّز التزام المجتمع الدولي بحمايتها وصونها في ظل التحديات التي تواجهها.



ولا يقتصر هذا الإنجاز على إدراج موقع أثري جديد، بل يجسّد نجاحاً للدبلوماسية الثقافية اللبنانية، ويؤكد قدرة لبنان، رغم الظروف الصعبة، على حشد التأييد الدولي لحماية تراثه، وصون هويته الثقافية، وتعزيز حضوره ومصداقيته داخل اليونسكو.