البساط: بحثت مع رئيس الجمهورية في نتائج زيارته لواشنطن ووضعته في نتائج زيارتي لسوريا

كتب وزير الاقتصاد عامر البساط على "إكس": "زرتُ اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحثتُ معه في نتائج زيارته لواشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما وضعته في أجواء نتائج زيارتي لسوريا، استكمالا للمسار الذي بدأ مع زيارة دولة رئيس الحكومة، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة الملفات التقنية، وأوضاع المعابر الحدودية. وكذلك، أطلعته على تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وأبرز نتائج عمل وزارة الاقتصاد، حيث نفّذت فرقنا آلاف الجولات الرقابية، وسطّرت مئات محاضر الضبط، وأحالت مخالفات كبرى على القضاء".