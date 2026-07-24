الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البساط: بحثت مع رئيس الجمهورية في نتائج زيارته لواشنطن ووضعته في نتائج زيارتي لسوريا
أخبار لبنان
2026-07-24 | 14:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البساط: بحثت مع رئيس الجمهورية في نتائج زيارته لواشنطن ووضعته في نتائج زيارتي لسوريا
كتب وزير الاقتصاد عامر البساط على "إكس": "زرتُ اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحثتُ معه في نتائج زيارته لواشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما وضعته في أجواء نتائج زيارتي لسوريا، استكمالا للمسار الذي بدأ مع زيارة دولة رئيس الحكومة، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة الملفات التقنية، وأوضاع المعابر الحدودية. وكذلك، أطلعته على تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وأبرز نتائج عمل وزارة الاقتصاد، حيث نفّذت فرقنا آلاف الجولات الرقابية، وسطّرت مئات محاضر الضبط، وأحالت مخالفات كبرى على القضاء".
أخبار لبنان
الجمهورية
نتائج
زيارته
لواشنطن
ووضعته
نتائج
زيارتي
لسوريا
افرام: لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر والحياد هو العلاج الأفضل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته لواشنطن وبحث مع زواره في التطورات
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته لواشنطن وبحث مع زواره في التطورات
0
أخبار لبنان
2026-07-20
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
أخبار لبنان
2026-07-20
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
0
خبر عاجل
2026-05-14
رئاسة الجمهورية: الرئيس سلام أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع إضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم السوريين
خبر عاجل
2026-05-14
رئاسة الجمهورية: الرئيس سلام أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع إضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم السوريين
0
أخبار لبنان
2026-05-14
الرئيس عون اطّلع من سلام على نتائج زيارته إلى سوريا ولقاءاته مع المسؤولين السوريين
أخبار لبنان
2026-05-14
الرئيس عون اطّلع من سلام على نتائج زيارته إلى سوريا ولقاءاته مع المسؤولين السوريين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:27
افرام: لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر والحياد هو العلاج الأفضل
أخبار لبنان
14:27
افرام: لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر والحياد هو العلاج الأفضل
0
أخبار لبنان
13:48
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
أخبار لبنان
13:48
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-22
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
فنّ
2026-07-22
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
0
آخر الأخبار
2026-07-07
ترامب عن غرينلاند: قد نسحب جميع جنودنا من أوروبا
آخر الأخبار
2026-07-07
ترامب عن غرينلاند: قد نسحب جميع جنودنا من أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-06
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-06
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
0
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
0
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
0
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
0
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
3
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
4
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
5
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
6
حال الطقس
00:27
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...
حال الطقس
00:27
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-7-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-7-2026
8
أخبار لبنان
07:53
عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات
أخبار لبنان
07:53
عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More