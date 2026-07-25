الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: المسار الذي أدخلت السلطة نفسها فيه مليء بالألغام

أخبار لبنان
2026-07-25 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: المسار الذي أدخلت السلطة نفسها فيه مليء بالألغام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فياض: المسار الذي أدخلت السلطة نفسها فيه مليء بالألغام

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".

وقال فياض في كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في بلدة زغدرايا للشهيد المهندس علي محمد علي الحاج حسن،: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".

وأضاف: "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

وشدّد على أن "هذا التيار المعادي لإسرائيل يخوض هذه المواجهة بوصفها مسؤولية وطنية بأبعاد تاريخية وسياسية استثنائية، وللحؤول دون أية اصطفافات طائفية، أو التحول إلى صراع كتل مذهبية أو اجتماعية".

وختم فياض: "إن السلطة تخوض الآن أحد أكثر إنجازاتها العبثية رضوخاً للإسرائيلي، في منطقة محررة شمالي نهر الليطاني، دون أية مكتسبات ودون أي ضمانات، وفي ظل إصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

أخبار لبنان

المسار

أدخلت

السلطة

نفسها

بالألغام

LBCI التالي
العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا
حبيب: "مصفاة طرابلس" فرصة لا تُعوّض لإنعاش الاقتصاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-31

فياض: النتائج الفارغة لإجتماعات المسار الأمنيّ تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال والمقاومة لن تُترك وحيدة في مواجهة أي تصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-17

فياض: الهوة تتسع بين السلطة والمجتمع

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-14

فياض: ما نأمله من السلطة اللبنانية هو تصحيح موقفها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان

LBCI
أخبار لبنان
12:42

قائد الجيش عرض التطورات مع السفيرة دو وال وقائد القوة المشتركة الماليزية

LBCI
أخبار لبنان
12:38

الرئيس جوزاف عون: نضال البطريرك الحويك لم يكن نضال طائفة بل نضال وطن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:15

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيغادر إلى واشنطن الاثنين بدعوة من ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

رئيس الوزراء العراقيّ: اتهام الحشد الشعبيّ بالقيام بأعمال خارج إطار الدولة والقانون تضليل مقصود له أهدافه

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-04

بعد قيام جنود إسرائيليين بتدمير الكاميرات... اليونيفيل: سنتقدم باحتجاج رسمي على هذه الإجراءات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:39

بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
19:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

LBCI
أخبار دولية
19:18

مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:15

بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!

LBCI
منوعات
14:38

بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن

LBCI
أخبار دولية
14:05

مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية

LBCI
أمن وقضاء
19:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
اسرار
05:33

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
أخبار لبنان
19:48

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
أخبار دولية
19:14

عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More