فياض: المسار الذي أدخلت السلطة نفسها فيه مليء بالألغام

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".



وقال فياض في كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في بلدة زغدرايا للشهيد المهندس علي محمد علي الحاج حسن،: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".



وأضاف: "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.



وشدّد على أن "هذا التيار المعادي لإسرائيل يخوض هذه المواجهة بوصفها مسؤولية وطنية بأبعاد تاريخية وسياسية استثنائية، وللحؤول دون أية اصطفافات طائفية، أو التحول إلى صراع كتل مذهبية أو اجتماعية".



وختم فياض: "إن السلطة تخوض الآن أحد أكثر إنجازاتها العبثية رضوخاً للإسرائيلي، في منطقة محررة شمالي نهر الليطاني، دون أية مكتسبات ودون أي ضمانات، وفي ظل إصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".