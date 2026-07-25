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العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا
أخبار لبنان
2026-07-25 | 12:24
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العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في المقر البطريركي في الربوة غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكلدان في العراق والعالم على رأس وفد ضم رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، والخوراسقف رافائيل طرابلسي النائب العام الأسقفي لأبرشية بيروت الكلدانية، والأب كرم شماشا سكرتير ومدير مكتب البطريرك، والأب نبيل ال دانو، بحضور مطران استراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك، روبير رباط.
واستهل البطريركان اللقاء بزيارة كنيسة القديسة حنة، وقد جاءت الزيارة عقب مشاركة البطريرك العبسي في أيار الماضي في العراق احتفاليات تولية البطريرك نونا الذي شكر للعبسي حضوره مع البطاركة الآخرين كما بحث معه شؤوناً كنسية تهمّ الكنيستين بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع العامة للمسيحيين في الشرق الأوسط.
كما استقبل العبسي وزير الاعلام بول مرقص الذي اطلعه على تفاصيل ما جرى في زحلة وشكره لموافقته على طلب راعي أبرشية زحلة المطران ابراهيم ابراهيم لمنحه الوسام التكريمي. كما كان عرض للأوضاع العامة في البلاد.
ومن زوار العبسي أيضاً سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر في زيارة بروتوكولية، تطرقا فيها إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
هذا واستقبل العبسي: الفنانة كارول سماحة والقاضي محمد بدران والسيدة سلوى سليمان طرابلسي، ووفد من مرشدية العمل الرعوي الجامعي.
كما تابع أوضاع الكنيسة وشؤون الطائفة مع مجموعة زوار من إكليركيبن وعلمانيين.
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